رئيس بلدية بلاط: مواطنان عالقان تحت الأنقاض واتصالات لتأمين الدخول إلى المنطقة والبحث عنهما

أعلن رئيس بلدية بلاط في جنوب لبنان علي غالب أن “مواطنَين لا يزالان عالقَين تحت أنقاض منزلهما، بعدما استُهدف في البلدة بغارة من طيران العدو الاسرائيلي”.

وأشار غالب في حديث له مساء الخميس إلى أن “اتصالات تجري مع الجيش اللبناني ولجنة الميكانيزم من أجل الدخول إلى المنطقة والبحث عنهما”.

وكانت “الوكالة الوطنية للاعلام” قد افادت في وقت سابق مساء الخميس “باصابة مدنيين جراء الغارات المتتالية على بلدة بلاط وهم عالقون منذ ساعات عدة، بانتظار الجيش اللبناني والفرق الإسعافية الحصول على موافقة من آلية الميكانيزم للدخول إلى المنطقة وإجلائهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام