    لبنان

    عون يبحث الإصلاح المصرفي والاستقرار النقدي مع حاكم مصرف لبنان

      بحث رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد آخر التطورات المتعلقة بقوانين الإصلاح المصرفي وأوضاع الاستقرار النقدي والاقتصادي، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه البلاد.

      وأطلع حاكم المصرف الرئيس عون على زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة، والتي تتضمن لقاءات مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي وجهات أميركية معنية بالشؤون المالية والنقدية.

      كما استقبل عون وزير التنمية الإدارية فادي مكي الذي شدد على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية في المرحلة الحالية، إضافة إلى السفير السابق طوني شديد ورئيس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة بطرس يارد، حيث جرى عرض آخر التطورات في لبنان والمنطقة.

      المصدر: موقع المنار

