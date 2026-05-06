عدوان إسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

جدد العدو الاسرائيلي مساء الاربعاء عدوانه على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وافاد مراسل قناة المنار ان “غارة اسرائيلية معادية من الطيران الحربي استهدفت بعدة صواريخ مبنى سكني في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت”.

يذكر ان العدوان الاسرائيلي جاء في خرق فاضح للهدنة المؤقتة المعلنة، ما يؤكد فشل كل الكلام الذي تحدث عن ضمانات اميركية للسلطة اللبنانية في وقف العدوان على بيروت وضاحيتها، وقد تحدثت بعض المعلومات الصحافية ان الاعتداء حصل بعلم ومتابعة من رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو.

