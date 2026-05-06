الأربعاء   
   06 05 2026   
   18 ذو القعدة 1447   
   بيروت 20:44
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    عدوان إسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

      جدد العدو الاسرائيلي مساء الاربعاء عدوانه على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

      وافاد مراسل قناة المنار ان “غارة اسرائيلية معادية من الطيران الحربي استهدفت بعدة صواريخ مبنى سكني في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت”.

      يذكر ان العدوان الاسرائيلي جاء في خرق فاضح للهدنة المؤقتة المعلنة، ما يؤكد فشل كل الكلام الذي تحدث عن ضمانات اميركية للسلطة اللبنانية في وقف العدوان على بيروت وضاحيتها، وقد تحدثت بعض المعلومات الصحافية ان الاعتداء حصل بعلم ومتابعة من رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      بالفيديو | المقاومة استهدفت تجمعا لجنود العدو في الناقورة بسرب من المسيّرات

      بالفيديو | المقاومة استهدفت تجمعا لجنود العدو في الناقورة بسرب من المسيّرات

      تقرير مصور | المقاومة الإسلامية تكثّف عملياتها جنوباً وتحقق إصابات مباشرة في صفوف جنود العدو

      تقرير مصور | المقاومة الإسلامية تكثّف عملياتها جنوباً وتحقق إصابات مباشرة في صفوف جنود العدو

      سبعة شهداء وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على الزهراني والسكسكية

      سبعة شهداء وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على الزهراني والسكسكية