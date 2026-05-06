    عربي وإقليمي

    مهاجراني: جميع أركان النظام تسعی لتحقيق سلام مشرف ومستدام في المنطقة

      أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني, ان وزارة الخارجية تسعى لمواصلة المشاورات الدبلوماسية مع مختلف الدول، وإن جميع أركان النظام تسعی لتحقيق سلام مشرف ومستدام في المنطقة، وتأتي زيارة وزیر الخارجیة في هذا الإطار.

      واستشهدت ” مهاجراني” الیوم الأربعاء في تقرير تلفزيوني برسالة الرئيس “بزشكيان” التي کتبها علی منصة “أکس” مفادها: نحن المسلمون استسلمنا من قبل؛ استسلمنا لله عز وجل، ولا أحد غيره تعالى قادر على ان يجعلنا نستسلم.

      وأکدت متحدثة الحكومة: نحن المسلمون الذين نخضع ونستسلم لله تعالی، لا نقبل أي معنى آخر للاستسلام.

