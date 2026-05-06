    جابر يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية دعم إعادة الإعمار وتسريع آليات التمويل

    عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعاً مع ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) خصص للبحث في المساهمة الفرنسية في مشروع لاعادة الاعمار. وتركز النقاش الذي حضره ممثلون عن رئاسة مجلس الوزراء والإنماء والإعمار حول سبل تعزيز التعاون القائم بما يتماشى مع المستجدات التي طرأت، مع التركيز على ضرورة تكييف آليات التمويل لتلبية الاولويات المتزايدة، وضمان الاستجابة الفعالة للتحديات الراهنة، متناولاً الجوانب التقنية المتعلقة بوضعية التحضير لمشروع القروض، والإجراءات الكفيلة بتسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز عمليات الصرف.واستقبل الوزير جابر أيضاً رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران.

    المصدر: موقع المنار

