هرمز يكتب السياسة الأمريكية

مقدمة

تشكل التطورات المتسارعة في منطقة الخليج الفارسي، وعلى رأسها التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز، نقطة ارتكاز مركزية لفهم التحولات الراهنة في السياسة الدولية وانعكاساتها العميقة على الداخل الأمريكي. فهذه المنطقة، التي تمثل أحد أهم الشرايين الحيوية لنقل الطاقة عالميًا، لم تعد مجرد فضاء جغرافي للصراع الإقليمي، بل تحولت إلى ساحة اختبار حقيقية لإرادة القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وإيران، في ظل تصاعد المواجهة بينهما إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود.

في هذا السياق، تأتي قرارات دونالد ترامب وتصعيده العسكري والسياسي تجاه إيران كعامل حاسم في إعادة تشكيل معادلات التوازن الإقليمي والدولي، حيث لم يعد الأمر مقتصرًا على إدارة أزمة خارجية، بل بات يمتد ليطال البنية الداخلية للنظام السياسي الأمريكي نفسه. فالتصعيد في مضيق هرمز، بما يحمله من تهديد مباشر لأمن الطاقة العالمي وارتفاع أسعار النفط، ينعكس بصورة شبه فورية على الاقتصاد الأمريكي، مما يضع الإدارة الأمريكية أمام معادلة معقدة تجمع بين ضرورات القوة العسكرية وضغوط الواقع الاقتصادي الداخلي.

وتزداد هذه المعادلة تعقيدًا مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس، التي تمثل محطة مفصلية في تحديد توازن القوى بين الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة: الحزب الجمهوري الأمريكي والحزب الديمقراطي الأمريكي. ففي ظل تصاعد الحديث عن انقسام داخلي بين الجمهوريين أنفسهم بشأن جدوى الانخراط في مواجهة مفتوحة مع إيران، مقابل سعي الديمقراطيين لاستثمار هذا التصعيد سياسيًا عبر تحميل الإدارة مسؤولية أي تدهور اقتصادي أو انزلاق نحو حرب طويلة، يتحول الصراع الخارجي إلى أداة صراع داخلي بامتياز.

وعليه، لم تعد المواجهة في مضيق هرمز مجرد نزاع جيوسياسي تقليدي، بل أصبحت عنصرًا مؤثرًا في إعادة تشكيل المزاج الانتخابي الأمريكي، وفي رسم ملامح مستقبل القيادة السياسية في واشنطن. فنجاح الإدارة الأمريكية في تحقيق إنجاز سريع وحاسم قد يعزز صورة القيادة القوية ويمنح دفعة انتخابية مهمة، في حين أن استمرار الاستنزاف العسكري والاقتصادي دون نتائج واضحة قد يؤدي إلى تآكل الثقة الشعبية، ويفتح المجال أمام تحولات عميقة في موازين القوى داخل الكونغرس، بل وربما داخل الحزب الحاكم نفسه.

انطلاقًا من ذلك، تكتسب هذه الورقة أهميتها من كونها تسعى إلى تحليل التفاعل المركب بين ثلاثة مستويات متداخلة: التصعيد العسكري في مضيق هرمز، والانقسام السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، وتأثير ذلك كله على مسار الانتخابات النصفية ومستقبل القيادة السياسية الأمريكية. وهي بذلك تحاول تقديم قراءة تفسيرية شاملة تتجاوز التحليل الظرفي للأحداث، لتكشف عن البنية العميقة للعلاقة بين السياسة الخارجية والديناميات الانتخابية في النظام الأمريكي، في لحظة تاريخية تتسم بدرجة عالية من السيولة وعدم اليقين.

المصدر: يوفيد