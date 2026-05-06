لحود: الوحدة الداخلية السلاح الأبرز لمواجهة العدوان الإسرائيلي

أكد الرئيس اللبناني السابق “إميل لحود” أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان يستوجب تعزيز الوحدة الداخلية، محذّراً من الانجرار إلى خلافات داخلية قد تكون أخطر من العدوان نفسه.

وفي تصريح له، قدّم لحود التعازي لأهالي الشهداء، معتبراً أن “ما يجري في الجنوب يعكس استمرار سياسة التدمير ومحاولات التوسع، في وقت يتصرف فيه البعض وكأن الحرب انتهت”.

ورأى أن الحد من التصعيد الإسرائيلي والأميركي يعود إلى فشل أهدافهما في المنطقة، مشيراً إلى “ضغوط تُمارس على لبنان للدفع نحو مسارات قد تؤدي إلى انقسام داخلي”.

وشدد على أن “منع أي شرخ داخلي يجب أن يكون أولوية، مؤكداً أن وحدة اللبنانيين تبقى العامل الأكثر فاعلية في مواجهة التحديات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام