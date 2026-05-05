دعوة الرئيس بزشكيان لرئيس الوزراء العراقي لزيارة طهران ..الزيدي: إيران سند لجميع المسلمين

اكد الرئيس الايراني مسعود بزشيكان في حديثه مع رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي ان” جمهورية إيران الإسلامية تعتبر حكومة وشعب العراق أكثر من مجرد جار، بل أخًا لها. سنواصل دعمنا ومساندتنا لحكومة وشعب العراق بقوة،و نحن مستعدون تمامًا لحل جميع الخلافات مع الدول الإسلامية في المنطقة”.

ودعا بزشيكان الزيدي للحضور إلى إيران في أول زيارة رسمية، وذلك لمناقشة الاتفاقات وتطوير التعاون الثنائي واتخاذ القرارات بشأنها. وقال :”في الاتصالات مع المسؤولين الأمريكيين، انصحوهم برفع التهديد العسكري من منطقتنا”.

رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية قال:” سنرفع علاقات طهران وبغداد في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية إلى مستوى متميز”.

واضاف الزيدي” بغداد مستعدة لاستضافة المفاوضات بين إيران وأمريكا، وللقيام بدور في حل المسائل وإنهاء الحرب”.

وتابع:” نعتقد أن قوة إيران اليوم ليست مقتصرة على إيران فقط، بل هي سند لجميع المسلمين والشيعة، ولن نقبل أبدًا أن تُنزع هذه القوة من إيران، هذه القوة نفسها هي التي ساعدتنا في محاربة داعش. العراق بحاجة إلى دعم إيران؛ لأن قوة إيران هي قوة العراق، وضعف إيران سيكون ضعفًا للعراق أيضًا”.





