مخبر: إيران تقف في وجه الولايات المتحدة كقوة عظمى جديدة على الساحة الدولية

أكد مساعد قائد الثورة الإسلامية محمد مخبر في خطاب له أن إيران تقف في وجه الولايات المتحدة كقوة عظمى جديدة على الساحة الدولية.

وفي إشارة إلى الوضع في مضيق هرمز، أعلن أن “مضيق هرمز مغلق ولن يُفتح إلا بإرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

كما أشار المسؤول إلى مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضرورة الحد من القدرات الصاروخية للجمهورية الإسلامية، واصفًا إياها بأنها لا أساس لها من الصحة، وأوضح قائلًا: “ترامب يتحدث بكلام فارغ”.

وفي الختام، أشار مساعد قائد الثورة إلى أنه قد تشكلت اليوم قوة عظمى جديدة في مواجهة القوة العظمى الأمريكية، التي تخوض حربًا معها، وأعرب عن أمله في أن تكون نتيجة هذه المقاومة في مصلحة الشعب الإيراني، ومتوافقة مع رغباته وتطلعاته.

المصدر: وكالة مهر