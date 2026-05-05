الرئيس عون : آن الأوان لعودة الجيش ليتسلم مهامه في الجنوب ومن يحاول الغمز من باب الفتنة الطائفية والمذهبية لن ينجح

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنه “حين يكون الجنوب تعباً، فالأمر ينعكس على كل لبنان، وقد حان الوقت ليرتاح الجنوب ومعه لبنان”.

ونوه خلال لقائه قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد بلديات: مرجعيون، القليعة، برج الملوك، إبل السقي، دير ميماس وكوكبا، وضم رؤساء البلديات والمخاتير وعدداً من الكهنة والمشايخ ب”مواقف البلدات والقرى الجنوبية الداعمة والمؤيدة للجيش والقوى الأمنية التي تقوم بمهامها، خصوصاً في ظل الحملات المغرضة وغير المحقة التي تتعرض لها المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، وقد عانى اللبنانيون كثيراً حين غاب الجيش عن الجنوب، وآن الأوان لعودته ليستلم مهامه كاملة، وأن يكون الوحيد المسؤول عن الأمن في الجنوب، ويجب على الجميع الالتفاف حوله وحول القوى الأمنية، وإلا فإن الخسارة ستكون شاملة”.

وجدد الرئيس عون القول بان “من يحاول الغمز من باب الفتنة الطائفية والمذهبية لن ينجح، وكل من يعمل ذلك يقدم هدية مجانية لإسرائيل، وأن السلم الأهلي خط أحمر، وهناك وعي كافٍ على مستوى الشعب وغالبية المسؤولين”، وقال:” الحقد لا يبني دولاً وأوطاناً، ولا خيار لدينا سوى العيش مع بعضنا البعض”.

وفد أهالي شهداء الدفاع المدني

الى ذلك، استقبل الرئيس عون المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش مع وفد من عائلات خمسة شهداء من الدفاع المدني سقطوا نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وهم الشهداء: فهمي الشامي( صيدا)، حسين علي الساطي وجهاد ضاهر وحسين غضبوني ( مجدلزون) ومحمد مسرة ( زفتا). وقدم الرئيس عون تعازيه الى عائلات الشهداء الخمسة منوّهاً بالتضحيات الكبيرة التي قدموها خلال انقاذ المصابين نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف صيدا ومجدل زون وزفتا، قائلا:” إن هذه الشهادة هي اسمى ما يمكن ان يقدمه انسان في سبيل المهمة السامية التي يقوم بها رجال الدفاع المدني خصوصاً، وسائر العاملين في حقل الإغاثة والاسعاف والإنقاذ بشكل عام”.

وأشار عون الى ان “الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان باتت تستهدف المدنيين والمسعفين في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية”، متمنياً ان “تنتهي هذه الحرب في اسرع وقت ممكن ليستعيد لبنان استقراره بكل مناطقه، لا سيما في الجنوب الذي دفع اهله الكثير من ارواحهم وارزاقهم وممتلكاتهم”.

وشكر المدير العام للدفاع المدني، الرئيس عون على تعزيته عائلات الشهداء الخمسة خصوصاً واسرة الدفاع المدني عموماً، مشيرا الى ان “العاملين في هذا الجهاز يواصلون العمل في كل المناطق اللبنانية، لا سيما في الأماكن التي تتعرض للقصف الإسرائيلي، وفاء للخدمة التي نذروا انفسهم من اجل تأمينها”.