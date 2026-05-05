    المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: إنجاز صيانة الناقل الرئيسي لمشروع قناة ريّ القاسمية – ارزي

      أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنها أنجزت أعمال صيانة وإعادة تأهيل الناقل الرئيسي لمشروع قناة ريّ القاسمية – رأس العين في منطقة ارزي، وذلك في إطار خطة الطوارئ الهادفة إلى معالجة الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الأخيرة، وضمان استمرارية المرفق العام وتأمين مياه الري للمزارعين.

      شملت الأشغال “إصلاح الأجزاء المتضررة من القناة، تدعيم المقاطع الإنشائية، وإعادة تأهيل العناصر التشغيلية وفق المعايير الفنية المعتمدة، بما يضمن استقرار التدفق وكفاءة التوزيع على كامل الشبكة”.

      يأتي “هذا الإنجاز رغم التحديات الأمنية واللوجستية، ليؤكد التزام المصلحة مواصلة أعمالها الميدانية وتأمين إطلاق موسم الري في مواعيده، بما يحفظ الأمن الغذائي ويدعم صمود القطاع الزراعي”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

