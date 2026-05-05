العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم الاثنين 4-5-2026

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الإثنين 04/05/2026، 13 بيانًا عسكريًا وفقًا للآتي:

1- الساعة 13:30 أمس الأحد 03-05-2026 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجهيزات فنّيّة مستحدثة في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكدة.

2- الساعة 12:10 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط الخزّان في بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة.

3- الساعة 12:30 بعد رصد دقيق لقوّة مركّبة من جيش العدوّ الإسرائيليّ حاولت التقدّم في منطقة خلّة الراج شمال بلدة دير سريان باتّجاه بلدة زوطر الشرقيّة ولدى وصولها إلى مدى النيران المباشرة لنقطة تأمين متقدّمة لمجاهدي المقاومة الإسلاميّة، فتح المجاهدون النار باتّجاه القوّة المعادية وخاضوا معها اشتباكًا عنيفًا من مسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة محققين إصابات مؤكّدة في صفوفها. على الفور، سارع العدوّ إلى تنفيذ تغطية ناريّة لتأمين سحب القوّة والإصابات، وزجّ بعدد من الآليات نحو منطقة الاشتباك، فعمد سلاح المدفعيّة في المقاومة إلى استهداف قوّة الإخلاء بقذائف المدفعيّة والأسلحة الصاروخيّة المناسبة. كما تدخلت الأسلحة الرشّاشة المضادّة للطائرات التابعة لسلاح الدفاع الجوي في المقاومة لمنع المروحيات المعادية من المناورة والهبوط بقرب منطقة الحدث، ممّا اضطر العدو إلى سحب الإصابات برًّا باتجاه مستوطنة مسغاف عام، حيث قام بإخلائها جوًّا نحو الداخل الفلسطيني.

4- الساعة 13:25 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ بمحيط مرتفع الصلعة في بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة.

5- الساعة 14:30 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة موقعًا قياديًّا مستحدثًا لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بقنابل ألقتها محلّقة وأصابت أهدافها بدقّة.

6- الساعة 14:30 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة دير ميماس بالأسلحة المناسبة.

7- الساعة 15:50 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، وبعد رصد قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ تموضعت داخل منزل في بلدة البيّاضة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بصلية صاروخيّة.

8- الساعة 17:00 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بمحلّقتين انقضاضيّتين.

9- الساعة 17:00 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة عدشيت القصير بقذائف المدفعيّة.

10- الساعة 17:30 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بصلية صاروخيّة.

11- الساعة 17:40 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة السدر في بلدة عيناتا بقذائف المدفعيّة.

12- الساعة 18:00 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ بمحيط مرتفع الصلعة في بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة.

13- الساعة 20:30 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مربض المدفعيّة المستحدث التابع لجيش العدوّ في بلدة ربّ ثلاثين بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

المصدر: الاعلام الحربي