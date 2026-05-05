    مسؤول عسكري إيراني: لا خطة مسبقة لاستهداف منشآت الفجيرة وما جرى نتيجة مغامرة أميركية في مضيق هرمز

      قال مسؤول عسكري إيراني، في تصريح لوكالة «تسنيم»، إن إيران لم تكن لديها أي خطة مسبقة لمهاجمة المنشآت النفطية الإماراتية في الفجيرة.

      وأضاف أن ما حدث في الفجيرة جاء نتيجة «مغامرة» من الجيش الأميركي لفتح ممر غير قانوني في مضيق هرمز، مشددًا على ضرورة محاسبة الجيش الأميركي على ذلك.

      ودعا المسؤول القادة الأميركيين إلى وضع حد لما وصفه بـ«السلوك المشين» المتمثل في استخدام القوة في العملية الدبلوماسية، والتوقف عن المغامرات العسكرية في هذه المنطقة النفطية الحساسة التي تؤثر على اقتصادات جميع دول العالم.

      المصدر: وكالة تسنيم

