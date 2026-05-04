ايران تؤكد أنه لم تعبر أي سفينة عبر هرمز خلال الساعات الماضية وأن أمن الخليج خط أحمر

أعلن حرس الثورة الإسلامية أنه لم تعبر أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط عبر مضيق هرمز خلال الساعات الماضية.

وقالت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في بيان، إنه لم تمر أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط عبر مضيق هرمز في الساعات الأخيرة، معتبرة أن ادعاءات المسؤولين الأميركيين لا أساس لها من الصحة وهي محض كذب.

وأضاف البيان أن أي تحركات بحرية أخرى تتعارض مع المبادئ المعلنة من قبل قوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية ستواجه مخاطر جسيمة، وسيتم توقيف السفن المخالفة بكل حزم وقوة.

وفي سياق متصل، أكد قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن أمن مضيق هرمز والخليج الفارسي هو خط إيران الأحمر. وكتب حاتمي في منشور عبر منصة «إكس» أن أبناء الشعب الإيراني هم العين الساهرة على الخليج الفارسي.

وأضاف أن المدمرات الأميركية كانت تحاول الاقتراب من مضيق هرمز بخدعة إطفاء الرادار، إلا أن الرد الإيراني كان «ناريًا». وأكد أن صواريخ كروز والطائرات المسيّرة القتالية الإيرانية كانت حاضرة، مشددًا على أن أمن هذه المنطقة يمثل خط إيران الأحمر.

