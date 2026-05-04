الجامعة اللبنانية تحذر من صفحات مشبوهة تستخدم اسمها وشعارها

انتشرت في الفترة الأخيرة إعلانات وبوسترات عبر صفحات ومواقع إلكترونية تدّعي تأمين فرص عمل للطلاب والخريجين وتقديم استشارات، وتستخدم اسم الجامعة اللبنانية وشعارها.

وقالت الجامعة في بيان “إن رئاسة الجامعة اللبنانية تحذر من التواصل مع الأرقام الموجودة في تلك الإعلانات المشبوهة، وتؤكد أن إي إعلان بخصوص فرص العمل أو غيرها يتم نشره حصرًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأكدت رئاسة الجامعة اللبنانية احتفاظها بحق ملاحقة ومقاضاة من يقف خلف تلك الصفحات المشبوهة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام