    هبوط أسعار النفط مع إعلان ترامب المتعلق بالسفن العالقة في مضيق هرمز

      تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، اليوم الاثنين، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ صباح اليوم جهوداً لـ”تحرير السفن العالقة في مضيق هرمز”.


      وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.83 دولار أو 1.69 بالمئة إلى 106.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 22:03 بتوقيت “غرينتش”.


      كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 100.22 دولار للبرميل، منخفضاً 1.72 دولار أو 1.69 بالمئة.


      وكان قد أعلن ترامب، منتصف ليل الأحد – الاثنين، عن عملية “مشروع الحرية” لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز، والتي ستبدأ صباح الاثنين .


      وقال ترامب، في منشور على منصته “تروث سوشيل”، إنه “إذا تم التدخل في هذه العملية الإنسانية بأي شكل من الأشكال فسيتعين علينا التعامل مع هذا التدخل بحزم”.

      المصدر: الميادين

