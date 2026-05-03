الأسمر حول رفع المنح المدرسية للعاملين في القطاع الخاص: معلومة زوّدني بها وزير العمل

صدر عن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر البيان الآتي: “عطفاً على المقابلة التي أجريتها عبر قناة MTV، والتي تناولت فيها موضوع المنح المدرسية للعاملين في القطاع الخاص، وما أعلنته من بشرى حول التوجه لرفع هذه المنح إلى أربعة أضعاف، يهمّني توضيح ما يلي: لقد فاتني خلال المقابلة أن أشير بوضوح إلى أن هذه المعلومة قد زوّدني بها معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها لمتابعة هذا الملف. وقد عمل معاليه بجدية ومسؤولية، وقاد سلسلة من الاتصالات والضغوط الإيجابية مع الهيئات الاقتصادية وأصحاب العمل، وبتنسيق دائم مع الاتحاد العمالي العام وصولاً إلى تحقيق هذا التقدم المهم لصالح العمال اللبنانيين. وإذ أؤكد على أهمية هذا الإنجاز، أتوجه بالشكر والتقدير إلى معالي الوزير على جهوده ومتابعته الدؤوبة لهذا الملف، لما فيه مصلحة العمال وحقوقهم. وإن الاتحاد العمالي العام سيبقى حريصاً على متابعة هذا الموضوع حتى إقراره وتنفيذه، بما يضمن تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال في لبنان”.

وختم الأسمر مثنيا على جهود وزير العمل في “مكافحة اليد العاملة غير الشرعية وتنظيم ما هو شرعي منها لحماية اليد العاملة اللبنانية”، ومؤكدا “استمرار التعاون مع وزير العمل لتطبيق قانون التقاعد ووضعه موضع التنفيذ لارساء أسس تضمن حياة لائقة للمتقاعدين المضمونين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام