الشيخ حسن شريفة: هناك مواقف عمقت الانقسام الداخلي وبررت الإساءة

رأى المفتي الشيخ حسن شريفة، أنه “في ظلّ ما يشهده الواقع العام من توتراتٍ وانقساماتٍ حادّة، برزت في الآونة الأخيرة مواقف وردود فعل مؤسفة، طالت شخصياتٍ وطنية ودينية وإعلامية، كان يفترض أن تُقارب باحترامٍ ومسؤولية”.

وتابع: “إنّ الإساءة التي صدرت عن قناة LBC بحق الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وما أعقبها من ردود فعل مسيئة من بعض أفراد الجمهور بحق البطريرك الراعي، تشكّل نماذج مقلقة لانحدار الخطاب العام، وخروجه عن حدود النقد المسؤول إلى مساحات التجريح والإثارة، في مشهدٍ يعكس خللًا في مقاربة الاختلاف وتداعياته”.

أضاف: “غير أنّ الأخطر من ذلك يتمثّل في مواقف فئةٍ اختارت أن تنقاد خلف العاطفة أو المصالح الضيّقة، فساهمت في تعميق الانقسام الداخلي، عبر تبرير الإساءة حينًا، وتبييض المواقف حينًا آخر، على حساب الحقيقة والمعايير الأخلاقية. إنّ هذا السلوك لا يهدّد فقط مصداقية الخطاب العام، بل يضرب أسس العيش المشترك، ويُضعف ثقة المواطنين بأي خطابٍ جامع”.

وقال: “عليه، نؤكّد ضرورة الالتزام بأدبيات الحوار واحترام الرموز الدينية والوطنية، بعيدًا عن الإساءة والتشهير، تحمّل الوسائل الإعلامية مسؤولياتها المهنية والأخلاقية، والابتعاد عن أي مقاربة تؤجّج الانقسام أو تفتقر إلى التوازن، رفض منطق التبرير والتجييش، والدعوة إلى تغليب العقل والحكمة في مقاربة القضايا الوطنية، العمل على ترسيخ خطابٍ جامع يعلي المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارٍ فئوي أو شخصي”.

وختم الشيخ شريفة: “إنّ المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها وطننا تتطلّب من الجميع الارتقاء بمستوى الخطاب، والاحتكام إلى القيم التي تحفظ الكرامة الإنسانية، وتصون وحدة المجتمع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام