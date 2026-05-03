    لبنان

    اتحاد بلديات قضاء صور يواصل دعم العائلات الصامدة بمساعدات غذائية ومعيشية

      أعلن اتحاد بلديات قضاء صور، عبر وحدة إدارة الكوارث، عن مواصلة تقديم المساعدات للعائلات الصامدة في قراها، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز صمود الأهالي في ظل الظروف الراهنة.

      وأوضح الاتحاد في بيان أن فرق المستجيب الأول تعمل على توزيع حصص غذائية ومواد تنظيف واحتياجات أساسية، بما يساهم في التخفيف من الأعباء المعيشية وتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.

      وأشار إلى أن هذه التقديمات تشمل أيضًا مساعدات مقدّمة من مجلس الجنوب، إلى جانب مساهمات عدد من الجمعيات والمنظمات الدولية.

      ولفت إلى أنه تم تأمين حصص غذائية ومواد نظافة لعدد من البلديات، من بينها بلدة الحلوسية، بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي، حيث اضطلع الاتحاد بدور أساسي في تنظيم عملية التعاون بين البلديات والجهات الداعمة.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

