صحيفة سويسرية تكشف كيف أهان ترامب مستشار ألمانيا

ذكرت صحيفة Neue Zürcher Zeitung السويسرية أن انسحاب قوات أمريكية من أراضي ألمانيا مرتبط بغضب الرئيس دونالد ترامب من كلمات قاسية أدلى بها المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وقالت الصحيفة: “كان رد فعل ترامب على تصريحات ميرتس متوقعا تماما، وكان من الممكن أن يُلحق ضررا طويل الأمد بمصالح ألمانيا. هدد ترامب، دون مزيد من التأخير، بسحب القوات الأمريكية من ألمانيا، ونفذ وعده”.

ووفقا للصحيفة، تظهر غلطة ميرتس هذه كذلك أن المستشار الألماني عالق في الماضي، ولا يأخذ ترامب على محمل الجد.

وتابعت الصحيفة تحليلها “تصرف ميرتس وكأن البيت الأبيض لم يهتم بوصوله وظهوره هناك”.

فجر يوم السبت، قال المتحدث باسم البنتاغون، إن وزير الحرب بيت هيغسيث أصدر أمرا بسحب ما يقارب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا. ووفقا له، سيتم تطبيق قرار الوزارة بسحب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا في غضون 6 إلى 12 شهرا.

ويشار إلى أن ترامب ينتقد ميرتس بكثرة في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد أن صرح المستشار في 27 نيسان / أبريل بأن الدول الغربية استهانت بإيران وأن الولايات المتحدة تُخاطر بالانزلاق إلى صراع طويل الأمد في الشرق الأوسط.

واتهم ترامب، المستشار الألماني بعدم الكفاءة، وأعلن أن الولايات المتحدة تُفكّر في خفض عدد قواتها في ألمانيا.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية