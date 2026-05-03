بريطانيا | بعد زيارة دولة لأمريكا.. الملك تشارلز يغادر برمودا عائدًا إلى لندن

اختتم ملك بريطانيا تشارلز الثالث جولته الخارجية، مغادراً برمودا في طريق عودته إلى المملكة المتحدة، وذلك بعد توقف قصير في الإقليم التابع للتاج البريطاني أعقب زيارة دولة تاريخية ومكثفة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وشكلت محطة برمودا فرصة للملك للقاء المسؤولين المحليين وتأكيد الروابط بين التاج والأقاليم الخارجية، وذلك بعد أيام قضاها في واشنطن ونيويورك، حيث التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحضر فعاليات رسمية شملت عشاءً في البيت الأبيض وتكريم ضحايا هجمات 11 سبتمبر.

وتُعد هذه الجولة واحدة من أبرز التحركات الدبلوماسية للملك تشارلز، حيث هدفت إلى تعزيز “العلاقة الخاصة” مع واشنطن في توقيت سياسي حساس تشهده الساحة الدولية.

