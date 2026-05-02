تشييع مهيب للشهيد علي حيدر ماضي في ميدون

شيّع حزب الله وعائلة الشهيد، بمشاركة حاشدة من أهالي بلدة ميدون والبقاع الغربي، الشهيد المجاهد علي حيدر ماضي، في موكب مهيب عكس حجم الوفاء الشعبي لتضحيات الشهداء والتمسك بخيارهم.

وانطلق موكب التشييع وسط حضور لفيف من العلماء والفعاليات الدينية والبلدية والاجتماعية، وحشد كبير من الأهالي، حيث أمّ الشيخ غسان عبدالله الصلاة على الجثمان الطاهر.

وجابت مسيرة التشييع شوارع البلدة، تقدّمتها فرق كشافة الإمام المهدي (عجّل الله فرجه الشريف)، في مشهدٍ عبّر عن استمرارية النهج، فيما رفعت الحشود الشعارات المؤيدة للمقاومة.

اعداد: ماهر قمر

المصدر: موقع المنار