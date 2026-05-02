تشييع جثمان خطيب مقام السيدة زينب (ع) الشهيد السيد فرحان المنصور الذي اغتاله ارهابيون بقنبلة يدوية

انطلقت، اليوم السبت، في مدينة السيدة زينب (ع) بريف دمشق، مراسم تشييع جثمان الشهيد السيد فرحان حسن المنصور، خطيب مقام السيدة زينب وأحد أعضاء الهيئة العلمائية للطائفة الشيعية في سوريا، بعد استشهاده في عملية اغتيال استهدفته مساء أمس الجمعة.

وشارك في مراسم التشييع المئات من أبناء المدينة، وسط أجواء سادها الحزن والغضب، رفع خلالها المشيعون صور الشهيد ولافتات النعي، مرددين هتافات تطالب بالقصاص ومعاقبة الجناة.

وكان السيد فرحان المنصور (45 عاماً) قد تعرض، عصر الجمعة، لهجوم عبر إلقاء قنبلة يدوية داخل سيارته بالقرب من فندق “سفير الزهراء” في مدينة السيدة زينب، لحظة خروجه من المقام، وفق ما أفاد به “المرصد السوري لحقوق الإنسان”.

وأدى الانفجار إلى إصابته بجروح حرجة للغاية، نُقل على إثرها إلى مستشفى “الكوثر” في المنطقة، حيث فارق الحياة بعد وقت قصير من وصوله، رغم المحاولات الطبية لإنقاذه.

ولم تتبنَّ أي جهة رسمية مسؤولية الهجوم حتى الآن، فيما أكدت مصادر أمنية سورية أن الأجهزة المختصة باشرت فوراً تحقيقاً موسعاً في الحادثة، لكشف ملابساتها وتحديد الجناة.

المصدر: يونيوز