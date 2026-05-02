المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى : لإنزال اشد العقاب بمنفذي جريمة اغتيال السيد فرحان المنصور

دعا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الى انزال اشد العقاب بمنفذي جريمة اغتيال السيد فرحان حسن المنصور، خطيب مقام السيدة زينب عليها السلام، والى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أبناء الطائفة الإسلامية الشيعية أسوة بجميع المكونات السورية ، وذلك حرصا على استقرار سوريا.

وقال في بيان: “إن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إذ يستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان بحق أحد أعضاء الهيئة العلمائية للطائفة الإسلامية الشيعية في سورية، ومن باب الحرص الشديد على وحدة الشعب السوري واستقراره بجميع مكوناته، الذي لطالما أكدنا عليه في المراحل الأخيرة ، وإذ نقدر مسارعة وزارة الداخلية السورية إلى التأكيد على أن هذه الجريمة “تندرج في اطار استهداف الرموز الدينية والإجتماعية لإثارة الفتنة وضرب حالة الاستقرار المجتمعي، وأنها لن تمر دون محاسبة” ، وكذلك التزامها الكامل بحماية المواطنين وصيانة الأمن العام، فإننا من هذا المنطلق نعوّل على هذا الموقف لكشف خفايا هذه الجريمة النكراء وإنزال أشد العقاب بمرتكبيها، وبالتالي إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أبناء الطائفة الإسلامية الشيعية أسوة بجميع المكونات السورية ، وذلك حرصا بالدرجة الأولى على استقرار سوريا ووحدة شعبها الشقيق ،سائلين المولى أن يتغمد العالم الجليل السيد المنصور بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه”.