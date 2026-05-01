كتلة الوفاء للمقاومة: ما يرتكبه العدو يزيد الشعب قناعة بخيار المقاومة.. وأية مخرجات للتفاوض المباشر لسنا معنيين بها

اكدت كتلة الوفاء للمقاومة ان ما يرتكبه العدو من أعمال القتل اليومي للمدنيين لن يثني شعبنا عن التمسك بحقه المشروع في الدفاع عن بلده، وهي تزيده قناعة بخيار المقاومة كسبيل للتحرير والدفاع.

وقالت في بيان ان مسار التفاوض المباشر مع العدو الذي ذهبت إليه السلطة مرفوض ومدان، ويشكل انحرافاً عن الثوابت الوطنية ومساساً بالسيادة، ويناقض الوفاق الوطني واتفاق الطائف، وأن أية مخرجات أو نتائج تحصل لسنا معنيين بها على الإطلاق.

يستمر العدوان الصهيوني الأميركي على لبنان قتلاً وتدميراً ونسفاً للمنازل والمؤسسات، في انتهاك موصوف لوقف إطلاق النار بغطاء أميركي، فيما يستمر أبطال المقاومة في تسطير ملحماتهم العظيمة ضد العدو، ويوقعون في صفوفه عشرات القتلى والجرحى، أما السلطة اللبنانية، وبكل أسف، فتكمل انحدارها في مسار التفاوض، متخلية عن نقاط القوة الإقليمية والوطنية التي يمكن أن تحصّن موقفها وموقعها مقابل العدو ومخططاته.

وفي هذه الأجواء، تسطر المقاومة على أرض الجنوب ملاحم بطولية بكفاءة عالية، وعمليات نوعية تحبط أهداف العدو في الاستقرار على أرضنا، وتمنعه من محاولة إقامة حزام أمني جديد، أثبت أبطال المقاومة أنه لن يكون سوى مقبرة للغزاة على غرار الأحزمة السابقة.

وقد اعترف العدو أن حزب الله يعمل على إنشاء معادلة جديدة في لبنان لا تسمح للصهيوني المحتل بممارسة العدوان والقصف دونما رد عقابي مؤلم، في محاولة لتثبيت معادلة ردع جديدة تلجم العدوان.

إن كتلة الوفاء للمقاومة تسجل ما يأتي:

إننا إذ نحيي أبطال المقاومة على عظيم إنجازاتهم، ننحني أمام تضحيات الشهداء وصبر عوائلهم ومواقفهم المشرفة، فهؤلاء هم مقياس الانتماء إلى الوطن وعنوان كرامته وعزته.

والمقاومة اليوم تؤكد تجددها وتنوع قدراتها واستعادة قوتها، وتصدم وتفاجئ العدو في الميدان بتكتيكاتها وإمكاناتها وروح المقاومة التي لا تنكسر ولن تُهزم مهما اشتدّت التحديات وعظمت التضحيات.

إن بعض أهل السلطة اللبنانية يستخدم لغة واتهامات التخوين بحق طائفة وطنية جامعة داعمة للمقاومة وخياراتها وعابرة للمناطق والطوائف والاتجاهات، في حين أنه يضرب صفحاً عن مواقف أميركية تنتهك بطريقة مهينة السيادة الوطنية، وأهمها المذكرة الأميركية الفضيحة التي تعتمد السلطة إزاءها سياسة الغموض الهدّام الذي يفاقم في تظهير عجزها وخوائها، فيفقدها بالكامل ثقة الناس ويضعها في خانة الانصياع الكامل لإملاءات ووصاية الإدارة الأميركية.

إن خطاب التحريض والكراهية والتخوين الذي يتفشى مرضاً عضالاً لدى جهات سياسية وإعلامية، لا وظيفة له سوى تغذية الانقسام بين اللبنانيين بما يهدد الاستقرار الداخلي والوحدة الوطنية، ولن يستفيد منه سوى العدو الإسرائيلي وأصحاب مشاريع الفتنة.

إن أهل المقاومة وعوائل شهدائها على امتداد لبنان هم رمز الانتماء الحقيقي إلى لبنان، وهم من يمنحون شهادة الوطنية للآخرين، لأنهم يبذلون دمهم دفاعاً عن لبنان ويرفضون سوقه ذليلاً على يد سلطة لا تكترث لما يصيب شعبها وتخضع للإملاءات الخارجية على حساب بلدها.

إن ما يرتكبه العدو من أعمال القتل اليومي للمدنيين العزل في الجنوب، والتدمير الممنهج لقرانا الحدودية، هي جرائم حرب ضد الإنسانية، لن تثني شعبنا عن التمسك بحقه المشروع في الدفاع عن بلده، وهي تزيده قناعة بخيار المقاومة كسبيل للتحرير والدفاع عن وجوده. إن جرائم العدو يجب أن تكون حافزاً للسلطة كي تعود إلى شعبها وتوقف مسلسل تنازلاتها المجانية.

تؤكد الكتلة على أن مسار التفاوض المباشر مع العدو الذي ذهبت إليه السلطة مرفوض ومدان، ويشكل انحرافاً عن الثوابت الوطنية ومساساً بالسيادة، ويناقض الوفاق الوطني واتفاق الطائف، ويجافي منطق تحقيق المكاسب واستعادة الحقوق الوطنية، وأن أية مخرجات أو نتائج تحصل لسنا معنيين بها على الإطلاق.