ديلسي رودريغيز ترفع الحد الأدنى للأجور في فنزويلا إلى 240 دولارًا

أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة، ديلسي رودريغيز، عن زيادة “مسؤولة” في الحد الأدنى للأجور والمداخيل، ليرتفع إلى 240 دولاراً أمريكياً (بما يشمل الراتب الأساسي والمكافآت المباشرة)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تقارب 26.3% عن المستويات السابقة التي كانت تترنح حول 190 دولاراً.

وجاء هذا الإعلان خلال تجمع جماهيري حاشد في العاصمة كاراكاس، تزامناً مع الاستعدادات لإحياء عيد العمال العالمي (الأول من ايار / مايو 2026).

وقالت رودريغيز إن هذه الخطوة هي “الزيادة الأكبر والأكثر استدامة في السنوات الأخيرة”، مشيرةً إلى أنها تعتمد على العوائد المحققة من قطاعي النفط والتعدين بعد التعافي النسبي للاقتصاد.

وتسعى الحكومة المؤقتة من خلال هذه الإجراءات إلى احتواء السخط الشعبي وامتصاص حالة الغضب الناتجة عن تدهور القوة الشرائية، في ظل مرحلة انتقالية سياسية حساسة تشهدها البلاد منذ مطلع العام.

المصدر: وكالة يونيوز