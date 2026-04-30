    بسبب العدوان الإسرائيلي.. ماذا طلبت بلدية برج الشمالي من أصحاب الدراجات النارية؟

      دعت بلدية برج الشمالي في قضاء صور، جنوب لبنان، في بيان لها الخميس، أصحاب الدراجات النارية إلى عدم التحرك أو التجوّل بها في شوارع البلدة بعد الساعة الثامنة مساءً، وذلك خلال الفترة الراهنة، بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.

      وقالت البلدية: “حرصًا على السلامة العامة، وحفاظًا على أمن المواطنين، تُهيب البلدية بجميع أصحاب الدراجات النارية عدم التحرك أو التجوّل بها في شوارع البلدة بعد الساعة الثامنة مساءً، وذلك خلال الفترة الراهنة، لما قد يشكّله ذلك من خطر على السلامة العامة وراحة الأهالي”.

      وحثّت البلدية “الجميع على الالتزام بهذا التوجيه، والتعاون مع الجهات المعنية لما فيه مصلحة الجميع، شاكرين حسن تفهّمكم والتزامكم”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      اعتداءات صهيونية متواصلة على جنوب لبنان

      تحديث الحصيلة الإجمالية للعدوان: 2576 شهيدا و 7962 جريحا

      وزير الصحة في لبنان يدين استهداف العدو للمسعفين: لن نسمح بأن تمر هذه الجرائم بمرور الزمن

