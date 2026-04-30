بسبب العدوان الإسرائيلي.. ماذا طلبت بلدية برج الشمالي من أصحاب الدراجات النارية؟

دعت بلدية برج الشمالي في قضاء صور، جنوب لبنان، في بيان لها الخميس، أصحاب الدراجات النارية إلى عدم التحرك أو التجوّل بها في شوارع البلدة بعد الساعة الثامنة مساءً، وذلك خلال الفترة الراهنة، بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.

وقالت البلدية: “حرصًا على السلامة العامة، وحفاظًا على أمن المواطنين، تُهيب البلدية بجميع أصحاب الدراجات النارية عدم التحرك أو التجوّل بها في شوارع البلدة بعد الساعة الثامنة مساءً، وذلك خلال الفترة الراهنة، لما قد يشكّله ذلك من خطر على السلامة العامة وراحة الأهالي”.

وحثّت البلدية “الجميع على الالتزام بهذا التوجيه، والتعاون مع الجهات المعنية لما فيه مصلحة الجميع، شاكرين حسن تفهّمكم والتزامكم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام