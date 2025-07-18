الدكتور علي شعيتو رئيسا لإتحاد بلديات بنت جبيل

تم إنتخاب الدكتور علي موسى شعيتو رئيسا لإتحاد بلديات بنت جبيل ورئيس بلدية عيترون الحاج سليم مراد نائبا للرئيس.
السيرة الذاتية للدكتور شعيتو
الاختصاص: علوم الصحة، المعلوماتية الحيوية
- المؤهلات الأكاديمية
- دكتوراه في العلوم والصحة (Biology and Health) – جامعة ليون، فرنسا، 2010
- ماجستير في المعلوماتية الحيوية (Bioinformatics) – جامعة ڤرساي، فرنسا، 2007
- دبلوم جامعي متخصص في المعامل الطبية والدوائية (DUOP) – معهد IBCP الجامعي، ليون – فرنسا، 2010
الخبرة الأكاديمية
- أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية ضمن كليتي الزراعة والعلوم
- أستاذ محاضر سابق في عدد من الجامعات الخاصة اللبنانية
- الخبرة البحثية
- باحث سابق في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية INRA – فرنسا
- مشارك في عدة مشاريع بحثية أوروبية في مجالات الصحة
- له عدة مقالات علمية محكّمة في مجلات دولية مرموقة
المشاركة العلمية
- شارك في العديد من المؤتمرات الدولية الأوروبية في مجالات العلوم الحيوية والصحية
- له محاضرات وورش عمل متخصصة في المعلوماتية الحيوية وعلوم الصحة
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