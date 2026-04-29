الأربعاء   
   29 04 2026   
   11 ذو القعدة 1447   
   بيروت 16:37
    عربي وإقليمي

    ورقة سياسية: الدور الباكستاني المستجد

      في هذه الورقة، يُبحث في الدور الإقليمي والدولي لإسلام آباد ضمن سياق الصراع الصيني-الأميركي، مع إبراز أهمية باكستان في استضافة المفاوضات وأداء دورها كوسيط.

      رغم الزخم الإعلامي المُضخَّم، والحديث المستمر لترامب عن تحقيق أهداف الحرب الأميركية-الصهيونية ضد الجمهورية، إلا أنّ الواقع والحقيقة يختزلان في سؤال واحد: ما الحاجة إلى توسّل الأميركي للتفاوض، طالما أنّ أهدافه قد تحققت؟

      وما الحاجة إلى المفاوضات أصلًا، إذا كان الغدر سِمة الولايات المتحدة؟ فقد سبق أن توصّلت مع الجمهورية في مسقط إلى تصريح إيجابي بالتوافق، مستندةً إلى صورة وهمية لسيناريو حرب مفاجئة وغادرة، تمنح الولايات المتحدة الأميركية اليد العليا في تعديل كامل المسار مع الجمهورية.

      لكن، حين لم يحقق الغدر أهدافه، وأظهرت اليد العسكرية الأميركية وهنًا يحاكي ضعف ترامب الذهني والبدني، عادت الولايات المتحدة إلى واقع حضور الجمهورية كقوة متماسكة بكل أطيافها، وإلى ضرورة العودة إلى المفاوضات من أجل تخفيف أضرار الحرب عليها اقتصاديًا وسياسيًا، والأهم سقوط صورة الديمقراطية الأميركية والحلم الأميركي.

      https://ufeed.info/post.php?id=127682

      الدور الباكستاني المستجد(1)تنزيل

      المصدر: يوفيد

      مواضيع ذات صلة

      تقرير مصور | باكستان تسعى لإحياء المفاوضات الإيرانية الأميركية وتحقيق خرق في الأزمة

      آخر التطورات في طهران مع مراسلنا محمد حسن قاسم

      آخر التطورات في طهران مع مراسلنا محمد حسن قاسم

      تقارير مصورة | الضغوط الأميركية تعرقل الدبلوماسية وبناء الثقة

      تقارير مصورة | الضغوط الأميركية تعرقل الدبلوماسية وبناء الثقة