ورقة سياسية: الدور الباكستاني المستجد

في هذه الورقة، يُبحث في الدور الإقليمي والدولي لإسلام آباد ضمن سياق الصراع الصيني-الأميركي، مع إبراز أهمية باكستان في استضافة المفاوضات وأداء دورها كوسيط.

رغم الزخم الإعلامي المُضخَّم، والحديث المستمر لترامب عن تحقيق أهداف الحرب الأميركية-الصهيونية ضد الجمهورية، إلا أنّ الواقع والحقيقة يختزلان في سؤال واحد: ما الحاجة إلى توسّل الأميركي للتفاوض، طالما أنّ أهدافه قد تحققت؟

وما الحاجة إلى المفاوضات أصلًا، إذا كان الغدر سِمة الولايات المتحدة؟ فقد سبق أن توصّلت مع الجمهورية في مسقط إلى تصريح إيجابي بالتوافق، مستندةً إلى صورة وهمية لسيناريو حرب مفاجئة وغادرة، تمنح الولايات المتحدة الأميركية اليد العليا في تعديل كامل المسار مع الجمهورية.

لكن، حين لم يحقق الغدر أهدافه، وأظهرت اليد العسكرية الأميركية وهنًا يحاكي ضعف ترامب الذهني والبدني، عادت الولايات المتحدة إلى واقع حضور الجمهورية كقوة متماسكة بكل أطيافها، وإلى ضرورة العودة إلى المفاوضات من أجل تخفيف أضرار الحرب عليها اقتصاديًا وسياسيًا، والأهم سقوط صورة الديمقراطية الأميركية والحلم الأميركي.

المصدر: يوفيد