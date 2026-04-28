اعلام العدو: احباط في الجيش وحزب الله نجح في خلق معادلة صعبة

ذكرت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي، أن قادة وحدات الجيش في جنوب لبنان محبطون من التهديد المتزايد لمسيرات حزب الله.

هذا وتحدثت صحيفة معاريف بأن الجيش الإسرائيلي بدأ بإغلاق حرب زئير الأسد بفشل وبكثير من المرارة.

وقالت: لقد تُرك سكان الحدود الشمالية لمصيرهم، بعدما قام قام الجيش بسحب الفرقة 162، وفي ليل الاثنين والثلاثاء غادر مقاتلو لواء “الناحال” ولواء “المظليين” النظاميين من لبنان، متوقعة في أن يستمر الجيش في الأيام القليلة المقبلة بإخراج المزيد والمزيد من القوات من جنوب لبنان.

وأضافت الصحيفة أن حزب الله نجح في خلق معادلة بالغة الصعوبة مقابل الجيش الاسرائيلي تقوم على استخدام تكتيكات لمنعه من البقاء في جنوب لبنان.

وصباح اليوم اقر جيش العدو بإصابة جندي صهيوني بجروح خطيرة وآخر بجروح طفيفة جراء انفجار طائرة من دون طيار تابعة لحزب الله يوم أمس في جنوب لبنان.

من جهتها المقاومة الاسلاميّة اكدت انها معنيّة بالدفاع عن أرض لبنان وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه معتبرة ذلك أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

وفي هذا الاطار استهدف مجاهدو المُقاومة أمس دبّابة ميركافا في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة. كما استهدف المجاهدون جرّافة عسكريّة إسرائيليّة D9 أثناء قيامها بهدم البيوت في مدينة بنت جبيل بمحلّقة انقضاضيّة، بالإضافة إلى تجمّعين للعدو في بلدة الناقورة بمسيّرتين انقضاضيّتين وحقّقوا إصابات مؤكّدة.

