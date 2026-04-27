الإثنين   
   27 04 2026   
   9 ذو القعدة 1447   
   بيروت 15:53
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الرئيس بري تابع تطورات الاوضاع خلال لقائه وزيري الصحة والعدل واستقبل المفتي طالب

      استقبل  رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين على ضوء الخروقات الاسرائيلية المتصاعدة لوقف اطلاق النار .

      الوزير ناصر الدين وضع رئيس المجلس بواقع القطاع الصحي والاستشفائي والاسعافي في لبنان والخسائر البشرية والمادية التي خلفها العدوان الإسرائيلي على هذه القطاعات في لبنان . 

      كما تابع الرئيس بري المستجدات السياسية وشؤوناً قضائية خلال لقائه وزير العدل عادل نصار . 

      واستقبل رئيس المجلس أيضا المفتي الشيخ أحمد طالب.

