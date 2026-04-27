الرئيس بري تابع تطورات الاوضاع خلال لقائه وزيري الصحة والعدل واستقبل المفتي طالب

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين على ضوء الخروقات الاسرائيلية المتصاعدة لوقف اطلاق النار .



الوزير ناصر الدين وضع رئيس المجلس بواقع القطاع الصحي والاستشفائي والاسعافي في لبنان والخسائر البشرية والمادية التي خلفها العدوان الإسرائيلي على هذه القطاعات في لبنان .

كما تابع الرئيس بري المستجدات السياسية وشؤوناً قضائية خلال لقائه وزير العدل عادل نصار .

واستقبل رئيس المجلس أيضا المفتي الشيخ أحمد طالب.