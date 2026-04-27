الشيخ القطان: الكرامة لا تُقاس بالأمان الشخصي بل بالثبات على الحق

رأى رئيس “جمعية قولنا والعمل” الشيخ الدكتور أحمد القطان في بيان انه: ” شتان بين من يسكنه الاستسلام وبين من يسكن الثغور كرامةً وعزة، ​عجيبٌ أمرُ ذلك المنطق الذي يساوم على السيادة وهو آمنٌ في سربه، معافى في بدنه، يملك قوت يومه، فيسارع لتقديم التنازلات وصكوك الاستسلام للعدو!”

وقال: “​في المقابل، نجدُ الفريق الآخر من أبناء هذا الوطن، الذين هُجّروا من قراهم، ودُمّرت بيوتهم، لكنهم يواجهون العدو بصدورٍ عارية إلا من الإيمان، وبأبناءٍ وأهلٍ يبذلون الغالي والنفيس، ويأبون الذل مهما بلغت التضحيات”.

وقال: “​إن الكرامة لا تُقاس بالأمان الشخصي، بل بمدى الثبات على الحق”.