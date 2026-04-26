رغم حماستها في ملفات أخرى.. السلطة اللبنانية غائبة عن خروقات العدو للهدنة في الجنوب

شهدت مناطق في جنوب لبنان سلسلة اعتداءات إسرائيلية شملت غارات جوية، وعمليات قصف مدفعي، وتمشيطاً بالأسلحة الرشاشة، إضافة إلى عمليات نسف وتفجير طالت عدداً من البلدات والقرى.

وبالمقابل، يسجل صمت رسمي وعدم صدور مواقف إدانة واضحة حيال هذه التطورات، رغم اتساع نطاقها وتداعياتها الميدانية والإنسانية، في وقت تتواصل فيه التطورات العسكرية بشكل متسارع في عدد من المناطق الجنوبية، رغم حماسة السلطة في ملفات أخرى في البلد.

وفي حين يسود الصمت الرسمي تجاه هذه الاعتداءات، يوجّه عدد من المسؤولين الرسميين في السلطة اتهامات وافتراءات إلى المقاومة التي تتصدى للعدوان، في حين أنها لا تحرك ساكناً لحماية مواطنيها.

وبرز في هذا الإطار اليوم، تصريحات لرئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها: “نعمل بقوة وفقاً للقواعد التي اتفقنا عليها مع الولايات المتحدة ولبنان”، مضيفاً: “هذا يعني حرية العمل، ليس فقط للرد على الهجمات وهذا واضح، بل أيضاً لإحباط التهديدات المباشرة، ومواجهة التهديدات المتبلورة”، في إشارة اعتُبرت توسيعاً لنطاق التحرك العسكري.

في المقابل، لم يصدر أي موقف رسمي من لبنان يعلّق على هذه التصريحات حتى الآن.

وأفاد مراسلو المنار بأن غارة من الطيران الحربي استهدفت بلدة كفرا، في حين ينفذ جنود الاحتلال حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة القنطرة، تزامناً مع قصف مدفعي متقطع يطال المنطقة.

وفي سياق متصل، نفذت قوات العدو تفجيراً في بلدة بنت جبيل، كما جرت عملية نسف في المدينة نفسها، إضافة إلى عملية نسف أخرى بين مدينة بنت جبيل وبلدة يارون.

كما استهدف قصف مدفعي معاد المنطقة الواقعة بين بلدتي بيت ليف وصربين، فيما طال قصف مماثل أطراف بلدة أرنون في قضاء النبطية.

وشنّ الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات على بلدة بيت ياحون وخربة سلم، إضافة إلى غارات استهدفت بلدة صفد البطيخ، وبلدة كونين، وبلدة كفردونين، وبلدة زوطر الشرقية، وبلدة ميفدون، وبلدة كفرتبنيت، حيث أفيد أيضاً بشن غارتين على بلدة برج قلاوية.

كما أفاد مراسلونا بأن الطيران الحربي المعادي استهدف بلدة أرنون في قضاء النبطية، وبلدة زوطر الشرقية، وبلدة ميفدون، وبلدة كفرتبنيت، إلى جانب غارات متفرقة على مناطق أخرى في الجنوب.

وفي سياق الاعتداءات، نفذ جيش العدو عمليات تمشيط ونسف في محيط عدد من البلدات، بالتزامن مع استهدافات متواصلة في مناطق متفرقة.

كما هدد الجيش الإسرائيلي المواطنين المتواجدين في بلدات: ميفدون، شوكين، يحمر، أرنون، زوطر الشرقية، زوطر الغربية، وكفر تبنيت، في خرق واضح للهدنة.

وفي السياق الصحي، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار وحتى 26 نيسان بلغت 2509 شهداء و7755 جريحاً.

المصدر: موقع المنار