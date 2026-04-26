مقتل جندي من جيش الكيان الإسرائيلي وإصابة 6 آخرين خلال معارك جنوب لبنان

أفادت مصادر إعلامية تابعة للعدو، بينها “حدشوت للو تسنزورا”، بمقتل جندي من جيش الكيان الإسرائيلي خلال المعارك الدائرة صباح اليوم في جنوب لبنان، مشيرة إلى إصابة عدد من الجنود في الاشتباكات الجارية في المنطقة.

وأضاف إعلام العدو أن جندياً إسرائيلياً قُتل، فيما أُصيب 6 جنود آخرين خلال المعارك التي وقعت اليوم في جنوب لبنان، بينهم 5 جنود وصفت إصاباتهم بالخطيرة.

وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر ذاتها أن 6 جنود من اللواء السابع (المدرع) أصيبوا في ما وصفته بـ”الحادثة القاسية” التي وقعت صباح اليوم في جنوب لبنان.

