غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدفان بلدات جنوب لبنان

شنّ الطيران الحربي التابع للاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على عدد من البلدات في جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي وتحليق مكثف للطائرات المسيّرة المعادية.

وأفاد مراسلو المنار بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدتي يحمر الشقيف وحاروف في جنوب لبنان، كما استهدف بغارة أخرى بلدة القليلة.

وشنّ الطيران الحربي المعادي غارة استهدفت بلدة المنصوري، فيما استهدفت غارة إسرائيلية خراج بلدة القطراني.

كما تعرضت بلدتا كفرا وياطر لقصف مدفعي معادٍ، إلى جانب بلدة تولين، في حين طال القصف المدفعي بلدات حداثا وحاريص وكفرا، وكذلك أطراف بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت في جنوب لبنان.

وفي البقاع، سُجل تحليق للطيران المسيّر المعادي في أجواء بعلبك وجرود السلسلة الشرقية.

وفي السياق، وجّه الاحتلال الإسرائيلي تهديدات إلى المواطنين الموجودين في البلدات والقرى التالية: النبطية التحتا، اللويزة – جزين، سجد – جزين، عين قانا، حاروف، زبدين – النبطية، كفر رمان، الدوير، عدشيت الشقيف، وميدون.

