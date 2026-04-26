    وزيرا خارجية إيران والسعودية یبحثان آخر التطورات الإقليمية

      بحث وزيرا خارجية إيران والسعودية أحدث التطورات الإقليمية والمسارات الدبلوماسية الحالية وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما.

      وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأحد اتصالا هاتفيا تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن آخر المستجدات الإقليمية والمسارات الدبلوماسية الحالية.

      وخلال الاتصال الهاتفي، شرح عراقجي جوانب مختلفة من الوضع الراهن في المنطقة، ولا سيما التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وأطلع نظيره السعودي على آخر الجهود والتحركات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية الرامية إلى إنهاء الحرب وخفض التوترات.

      المصدر: وكالة ارنا

      مواضيع ذات صلة

      محمد رضا عارف: وضع إيران ومكانتها في المنطقة والعالم سيتغيران بعد الحرب

      اللواء أسدي: جاهزية كاملة لمواجهة أي عدوان أمريكي وتحذير لواشنطن والكيان الصهيوني من العواقب

      استخبارات الحرس الثوري الإيراني: محاولات للنيل من تماسك الشعب عبر أربعة محاور رئيسية

