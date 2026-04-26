الأحد   
   26 04 2026   
   8 ذو القعدة 1447   
   بيروت 12:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها النوعية ضد جيش العدو الاسرائيلي

      تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها جنود العدو الاسرائيلي وذلك “ردّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين”.

      وفي السياق، أعلنت اليوم الأحد استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابات مؤكّدة.

      وفي ما يلي نص البيان:

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏

      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:40 الأحد 26-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابات مؤكّدة.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

      الأحد 26-04-2026‏

      08 ذو القعدة 1447 هـ

      كما أعلنت المقاومة بعدها استهداف مجاهديها قوّة إخلاء تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

      وفي ما يلي نص البيان

      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:10 الأحد 26-04-2026 قوّة إخلاء تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

      الأحد 26-04-2026‏

      08 ذو القعدة 1447 هـ

      المصدر: موقع المنار

