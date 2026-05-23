السبت   
   23 05 2026   
   6 ذو الحجة 1447   
   بيروت 15:07
    لبنان

    المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها ضد العدو الصهيوني

      واصلت المقاومة الإسلامية عملياتها في جنوب لبنان ضد تجمعات جنود العدو ومواقعه.

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏
           
      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 22:30 أمس الجمعة 22-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند مجرى النّهر في أطراف بلدة دير سريان بقذائف المدفعيّة.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
      السّبت 23-05-2026‏
      06 ذو الحجة 1447 هـ

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (2):‏
           
      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار واستباحته الأجواء اللبنانيّة، تصدّى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 00:00 السّبت 23-05-2026 لمسيّرة إسرائيليّة معادية من نوع “هيرون 1” في أجواء منطقة البقاع بصاروخ أرض جو وأجبروها على المغادرة.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
      السّبت 23-05-2026‏
      06 ذو الحجة 1447 هـ

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (3):‏
           
      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:00 السّبت 23-05-2026 منصّة قبّة حديديّة في ثكنة بِرانيت بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكدة.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
      السّبت 23-05-2026‏
      06 ذو الحجة 1447 هـ

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (4):‏
           
      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:30 السّبت 23-05-2026 منصّة القبّة الحديديّة الثانية في ثكنة بِرانيت بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكدة.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
      السّبت 23-05-2026‏
      06 ذو الحجة 1447 هـ

      المصدر: الإعلام الحربي

      آخر التطورات من جنوب لبنان مع مراسلنا سامر حاج علي

      النائب محمد رعد: المقاومة تحمي الوجود.. ولا تراهنوا على أكاذيب المنافقين الدوليين

      تقرير مصور | المقاومة تواصل الرد على الاعتداءات الإسرائيلية وتوقع خسائر في صفوف العدو

