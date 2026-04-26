ترامب يروّج لقاعة احتفالات البيت الأبيض بعد حادثة أمنية في واشنطن

استغل الرئيس الأميركي دونالد ترامب حادثة الاختراق الأمني التي وقعت في فندق “واشنطن هيلتون”، للترويج لمشروع قاعة الاحتفالات الجديد في البيت الأبيض، مؤكداً أنها ستوفر “مستوى أعلى من الأمان” للفعاليات المستقبلية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي أعقب الحادثة، إن المباني الحالية “ليست آمنة بما يكفي”، مشيراً إلى أن المشروع الجديد سيعتمد معايير أمنية متقدمة تشمل مقاومة الطائرات المسيّرة وزجاجاً مضاداً للرصاص، على حد تعبيره.

وأضاف أن “القاعة التي تبلغ مساحتها نحو 90 ألف قدم مربعة، أصبحت ضرورة أمنية لاستضافة الفعاليات الرسمية الكبرى، في ظل ما وصفه بتطور التهديدات”.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الجدل القانوني والسياسي حول المشروع، الذي يواجه طعوناً تتعلق بآليات تنفيذه وتداعياته على الجناح الشرقي التاريخي للبيت الأبيض.

