عقب إطلاق للنار.. إجلاء ترامب من حفل عشاء لمراسلي البيت الأبيض في واشنطن

أفاد مراسلو وكالة “فرانس برس”، بسماع دويّ إطلاق نار أثناء حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، في فندق “هيلتون، في واشنطن مساء السبت بالتوقيت المحلي.

كما ذكرت شبكة “سي أن أن”، أنه تم سماع إطلاق نار ما استدعى “إخلاء المكان بسرعة فائقة”، وإجلاء ترامب، ونائبه جي دي فانس، إلى جانب معظم أعضاء الإدارة.

وأشارت الشبكة إلى أنّ هناك معلومات نقلاً عن مسؤول أمني “تفيد بسماع دوي إطلاق نار، ربما وقع في بهو الفندق”.

كذلك، نقلت وكالة “أسوشيتد برس”، عن “سماع دوي أكثر من طلق ناري قبل إخلاء القاعة التي كانت تستضيف حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض”.

كما نقل الوفد الصحافي المرافق لترامب عن جهاز الخدمة السرية أنّ “مطلق النار المزعوم رهن الاحتجاز”، فيما “يجري عناصر الخدمة السرية، بالتنسيق مع شرطة العاصمة، تحقيقاً في حادث إطلاق نار وقع بالقرب من منطقة الفحص الرئيسية عبر أجهزة الكشف المغناطيسي، وذلك خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض”.

وأشار جهاز الخدمة السرية إلى احتجاز شخص واحد على ذمة التحقيق، فيما لم تُعرف بعد الحالة الصحية للأشخاص المتورطين في الحادث، بينما تواصل سلطات إنفاذ القانون تقييم الوضع بشكل حثيث.

مؤتمر صحافي لترامب

وفي وقتٍ لاحق، صرّح ترامب على “تروث سوشال”، بأنّه سيغادر الموقع وفقاً لطلب من سلطات إنفاذ القانون، وتماشياً مع البروتوكول المتبع”، معلناً أنّه سيعقد مؤتمراً صحافياً بعد 30 دقيقة من البيت الأبيض.

وأضاف أنّ “السيدة الأولى، ونائب الرئيس، وجميع أعضاء مجلس الوزراء بصحة ممتازة”، فيما “سنتحدث إليكم بعد نصف ساعة من الآن”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية