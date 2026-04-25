رئيس السلطة القضائية في إيران: الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي يستهدفان وحدة الشعب والمسؤولين

أكد رئيس السلطة القضائية في إيران، حجة الإسلام الشيخ غلام حسين محسني إيجئي، أن الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي يستهدفان وحدة الشعب والمسؤولين في البلاد، محذراً من محاولات مستمرة لإحداث انقسام داخلي.

وجاءت تصريحات إيجئي خلال لقائه، اليوم السبت، عدداً من رؤساء محاكم العدل في المحافظات، في إطار اجتماعاته المتواصلة مع المسؤولين القضائيين.

وقال إن “العدو لم يتمكن من تحقيق مؤامراته وأهدافه الخبيثة ضد إيران الإسلامية”، مشيراً إلى أن احتمال تدبير مؤامرات جديدة أو تنفيذ خطوات عدائية يبقى قائماً في أي وقت.

وأضاف أن “أمل العدو في المرحلة الراهنة يرتكز على اللجوء إلى المكر والخداع عبر التركيز على الحرب الناعمة والعمليات النفسية”، بهدف كسر وحدة الشعب الإيراني، التي وصفها بأنها “الركيزة الأساسية لإنتاج القوة”.

وشدد إيجئي على أن الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي يستهدفان الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، إضافة إلى التقارب والتآزر بين السلطات الثلاث، وكذلك العلاقة بين الشعب والمسؤولين في إيران.

وحذر من أن العدو يسعى، من خلال إثارة الانقسام الداخلي، إلى تحقيق ما عجز عنه في “الميدان” و”الدبلوماسية”، داعياً أصحاب الأقلام والمنابر والناشطين في الفضاء الافتراضي ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة في هذا المجال.

وأضاف أن الرئيس الأميركي “يظن من خلال التبجح بوجود خلافات بين الشعب والمسؤولين في إيران أنه قادر على تغيير ميزان القوى لصالح الولايات المتحدة”، معتبراً ذلك “وهماً”.

المصدر: وكالة ارنا