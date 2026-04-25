السبت   
   25 04 2026   
   7 ذو القعدة 1447   
   بيروت 09:51
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    عراقجي في إسلام آباد لبحث إنهاء الحرب: لا لقاء مع واشنطن في باكستان

      أجرى وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي، صباح اليوم السبت، محادثات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد مع قائد الجيش الباكستاني المارشال عاصم منير، في إطار جولته الإقليمية التي تشمل أيضاً مسقط وموسكو.

      وكان عراقجي قد وصل إلى إسلام آباد مساء أمس في زيارة رسمية، يرافقه وفد دبلوماسي، لبحث سبل تعزيز التعاون والتشاور حول التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام في المنطقة.

      وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه لا يوجد أي تخطيط لعقد لقاء بين إيران والولايات المتحدة على الأراضي الباكستانية، مشدداً على أن الزيارة تندرج ضمن إطار التنسيق مع الجانب الباكستاني بشأن المبادرات والمساعي السياسية.

      وأوضح بقائي أن طهران ستعرض خلال هذه الزيارة مواقفها ورؤيتها حيال التطورات الراهنة، في ظل المساعي الدولية والإقليمية لوقف التصعيد وإنهاء النزاعات القائمة.

      المصدر: وكالة تسنيم

