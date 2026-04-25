جيفري ساكس: أزمة اقتصادية خطيرة ستضرب الدول وحرب عالمية تلوح في الأفق.. لا تقصفوا إيران

حذر الخبير الاقتصادي الأمريكي جيفري ساكس، من أن العالم يواجه خطر أزمة اقتصادية عالمية خطيرة في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة في العالم.

وقال ساكس في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون إن “أزمة اقتصادية عالمية خطيرة تتبلور حاليا بسبب إغلاق ممر ضيق تمر عبره كميات هائلة وحيوية من الموارد، بما في ذلك النفط والغاز والأسمدة والبتروكيماويات والألمنيوم”، محذرا من تداعيات واسعة على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.

وفي سياق متصل، أشار ساكس وهو ومدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا، إلى أن العودة إلى العمل العسكري ضد إيران قد تؤدي إلى تصعيد خارج السيطرة. وقال إن “علينا تجنب استئناف القصف والأعمال العسكرية، فهناك احتمال واقعي لتفادي ذلك، لكن البديل قد يكون تصعيدا غير مضبوط يتحول إلى حرب إقليمية ثم قد يصل إلى حرب عالمية”.

كما شدد الخبير الأمريكي على أن أي استئناف للضربات ضد الأراضي الإيرانية سيقابل برد “سريع وحاسم”، لافتا إلى أن إيران أظهرت قدرة على استهداف مناطق حساسة في المنطقة. وأضاف أن دول الخليج وإسرائيل تبقى عرضة للخطر في حال وقوع هجمات صاروخية، مشيرا إلى محدودية أنظمة الدفاع الجوي وعدم كفايتها في حماية البنية التحتية الحيوية مثل منشآت تحلية المياه ومصافي النفط والغاز والموانئ.

المصدر: روسيا اليوم