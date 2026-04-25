اليابان | احتجاجات في طوكيو ضد تصدير الأسلحة الفتاكة: اليابان تبتعد عن نهجها السلمي

تجمع عشرات المتظاهرين في العاصمة اليابانية طوكيو، احتجاجاً على القرار الذي اتخذته حكومة رئيسة الوزراء “ساناي تاكايتشي” بتخفيف قيود تصدير الأسلحة الفتاكة.

ورفع المحتجون لافتات تندد بتحول اليابان إلى “تاجر موت” وتدعو للحفاظ على الدستور السلمي الذي انتهجته البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وجاء هذا التحرك الشعبي عقب إعلان الحكومة اليابانية، يوم الثلاثاء الماضي، عن تعديل “المبادئ الثلاثة لنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية”، مما يفتح الباب أمام تصدير الطائرات المقاتلة والمدمرات والصواريخ إلى 17 دولة شريكة (مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا).

وأعرب المتظاهرون عن مخاوف شريحة واسعة من اليابانيين، واصفين القرار بأنه “مرعب” ويقوض هوية اليابان كدولة محبة للسلام، في حين تبرر الحكومة هذه الخطوة بضرورة تعزيز الردع في ظل بيئة أمنية إقليمية معقدة.