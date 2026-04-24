    لبنان

    المقاومة الاسلامية تواصل الرد على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار

      تواصل المقاومة الاسلامية الرد على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واستباحته الأجواء اللبنانية.

      وبالسياق، أصدرت المقاومة عدة بيانات توثق تفاصيل الردود على انتهاكات العدو، وهذه البيانات جاءت كالتالي:

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏

      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار واستباحته الأجواء اللبنانيّة، أسقط مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:10 الجمعة 24-04-2026 طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ من نوع “هرمز 450 – زیك” في أجواء منطقة صور – الحوش بصاروخ أرض جو.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
      الجمعة 24-04-2026‏
      06 ذو القعدة 1447 هـ

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (2):‏

      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار بالاعتداء على المدنيّين في بلدة تولين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 13:00 الجمعة 24-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
      الجمعة 24-04-2026‏
      06 ذو القعدة 1447 هـ

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (3):‏

      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار بالإغارة على بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 13:00 الجمعة 24-04-2026 آليّة عسكريّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
      الجمعة 24-04-2026‏
      06 ذو القعدة 1447 هـ

      المصدر: موقع المنار

      حزب الله وجمهور المقاومة يشيّعون كوكبة من الشهداء في بلدات البقاع دفاعاً عن لبنان

      كمال الخير يدين استهداف الإعلاميين في الجنوب ويحذر من جرّ لبنان إلى فتنة داخلية

      ترامب يفاوض عن الجميع، ويعلن عن شكل الهدنة ومضمونها ومدتها، وعن لقاء مرتقب بين الرئيس عون ونتنياهو، اذا ماذا يفعل المفاوض اللبناني؟؟

