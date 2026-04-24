دميترييف: كيف سيدفع الاتحاد الأوروبي ثمن الغاز الروسي؟

تساءل رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، عن كيفية تمويل الاتحاد الأوروبي لإمداداته من الغاز الروسي بعد فرض العقوبات الأخيرة.

وكتب ديميترييف على منصة التواصل الاجتماعي “X”، معلقا على خبر العقوبات: “كيف سيدفع الاتحاد الأوروبي الذي بات في أمسّ الحاجة للغاز الروسي ثمنه؟”.

وأضاف: “سيضطر الاتحاد الأوروبي قريبا إلى طلب الغاز الروسي بشدة”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد صادق اليوم الخميس، على الحزمة الـ20 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، إضافة إلى تمويل أوكرانيا للفترة ما بين عامي 2026 و 2027، بقرض تبلغ قيمته 90 مليار يورو، ولن تكون أوكرانيا ملزمة بسداد القرض إلا إذا دفعت روسيا ما تصفه كييف وبروكسل بـ”التعويضات عن الأضرار المادية”، بعد انتهاء النزاع.

من جانبها، شددت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق على أن هذه الفكرة مرفوضة جملة وتفصيلا، مؤكدة أن أي حديث عن دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا يفتقر إلى أي أساس واقعي.

كما أكدت موسكو مرارا قدرتها على التعامل مع ضغوط العقوبات التي تفرضها الدول الغربية ضدها منذ سنوات، مشيرة إلى أن هذه الدول تفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل هذه العقوبات.

المصدر: روسيا اليوم