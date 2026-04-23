بلدية الطيري تدين استهداف الإعلاميين في البلدة وتؤكد أن هذه الجرائم لن تنال من العزيمة

دانت بلدية الطيري بأشد العبارات الجريمة الوحشية التي ارتكبها العدو الصهيوني على أرض البلدة، والتي استهدفت الجسم الصحافي في اعتداء سافر، أدّى إلى استشهاد الصحافية أمال خليل ، والشهيدين المختار علي بزي و محمد الحوراني، وإصابة الصحافية زينب فرج .

وقالت في بيان “إنّ هذا الاعتداء الغادر يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل القيم الإنسانية، وتعدّياً فاضحاً على القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المدنيين والإعلاميين أثناء النزاعات، ويكشف مجدداً الوجه الحقيقي لهذا العدو القائم على البطش والغطرسة والاستخفاف بحياة الأبرياء”.

وأضافت “وإذ تشجب بلدية الطيري هذا الفعل الجبان، فإنها تؤكد أنّ هذه الجرائم لن تنال من إرادة أهلنا، ولن تزيدهم إلا تمسّكاً بأرضهم، والتفافاً حول خيار الصمود والمقاومة والدفاع عن البلاد والناس بكل الوسائل المتاحة في وجه أي اعتداء”.

كما تقدّمت البلدية بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلات الشهداء، وإلى الجسم الصحافي، سائلةً الله الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.

