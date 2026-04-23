الخميس   
   23 04 2026   
   5 ذو القعدة 1447   
   بيروت 11:33
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    تقارير المخابرات الأمريكية تفند تصريحات ترامب حول قدرات إيران العسكرية

      كشفت قناة “أن بي سي”، أن وكالة المخابرات الأمريكية تقدر أن إيران احتفظت بموارد عسكرية ضخمة بالرغم من تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن تدمير القدرات الدفاعية والهجومية الإيرانية.

      ونقلت القناة عن مشرعين أمريكيين قولهم، إن “الاستخبارات العسكرية الأمريكية تعتقد أن إيران لا تزال تمتلك موارد عسكرية ضخمة”، مشيرة إلى أن معطيات الاستخبارات العسكرية تتعارض مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الحرب بيت هيغسيث، اللذين أكدا السيطرة الكاملة على المجال الجوي الإيراني وتدمير الصناعة الدفاعية الإيرانية.

      وبحسب شهادة مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية التابعة للبنتاغون، الفريق الثاني جيمس آدامز، المقدمة سابقا إلى الكونغرس الأمريكي، فإن إيران لا تزال تحتفظ في مخزونها بآلاف الصواريخ والطائرات المسيرة، التي قد تشكل تهديدا للقوات الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط.

      المصدر: موقع المنار

