البنتاغون: هونغ كاو سيتولى منصب وزير البحرية بالوكالة خلفا لفيلان

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، مساء الأربعاء، أن وكيل الوزارة هونغ كاو سيتولى منصب وزير البحرية بالوكالة خلفا للوزير المستقيل جون فيلان.

وقال الناطق باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان على منصة “إكس”، إن فيلان “سيغادر الإدارة فورا”، دون تقديم تفسير لهذا الرحيل المفاجئ.

وفي السياق، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن إقالة وزير البحرية تمت عقب أشهر من التوتر مع وزير الحرب بيت هيغسيث.

من جهتها ذكرت شبكة “سي إن إن” عن مصادر، أن وزير الدفاع بيت هيغسيث كان مستاء من تواصل وزير البحرية المباشر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

كما أوضحت المصادر ذاتها أن هيغسيث كان يرى أن وزير البحرية يتباطأ في تنفيذ إصلاحات بناء السفن، واستمر التوتر بينهما لأشهر.

ولم يسبق لفيلان الخدمة في الجيش أو تولي دور قيادي مدني في الخدمة العسكرية قبل أن يرشحه الرئيس دونالد ترمب لمنصب الوزير في أواخر عام 2024.

ويأتي رحيل فيلان عقب إقالة رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال راندي جورج، واثنين من كبار الضباط الآخرين في وقت سابق من هذا الشهر، في خضم الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وأقالت إدارة الرئيس الأمريكي منذ عودة ترامب إلى منصبه مطلع العام الماضي، العديد من العسكريين الرفيعي المستوى، بمن فيهم رئيس هيئة أركان الجيش المشتركة الجنرال تشارلز براون دون تقديم أي مبرّر في فبراير 2025، فضلا عن مسؤولين عسكريين كبار آخرين في القوات البحرية وخفر السواحل.

كما أعلن رئيس أركان القوات الجوية تنحيه من دون تقديم سبب لذلك، بعد عامين فقط من توليه منصبه لولاية تبلغ أربع سنوات، فيما استقال قائد القيادة الجنوبية الأمريكية بعد عام واحد من توليه منصبه.

المصدر: روسيا اليوم