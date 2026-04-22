عراقجي: انعدام الأمن في مضيق هرمز سببه العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران

قال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، خلال لقائه بالممثل الخاص لوزير خارجية كوريا الجنوبية، إن العدوان العسكري الأمريكي – الصهيوني على إيران هو سبب انعدام الأمن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

والتقى «تشانغ بيانغ ها» الممثل الخاص لوزير خارجية كوريا الجنوبية، الذي يزور طهران للتشاور مع المسؤولين الإيرانيين، عصر يوم الأربعاء بوزير الخارجية الايراني عباس عراقجي .

وأكد عراقجي خلال هذا اللقاء، مع استعراض الجرائم المرتكبة من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني خلال العدوان العسكري الذي استمر أربعين يوماً ضد إيران، على ضرورة اتخاذ الدول مواقف صريحة وحازمة في إدانة هذا العدوان والجرائم الوحشية ضد الشعب الإيراني.

وأشار وزير خارجية إيران إلى أن العدوان العسكري الأمريكي والكيان الصهيوني على إيران هو سبب ومنشأ حالة انعدام الأمن الحالية في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز، موضحا ان إيران، بصفتها دولة مشاطئة لمضيق هرمز، اتخذت تدابير وفقاً للقانون الدولي وقوانينها الداخلية لصون أمن ومصالح إيران الوطنية في مواجهة عدوان وتهديد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، ومن الطبيعي أن تقع مسؤولية تبعات هذا الوضع على عاتق الأطراف المعتدية.

كما أكد عراقجي على أهمية تعزيز العلاقات بين إيران وكوريا الجنوبية، معلناً استعداد بلاده للتعاون في هذا المجال.

من جانبه، نقل تشانغ بيانغ ها تحيات «تشو هيون» وزير خارجية كوريا الجنوبية إلى وزير خارجية إيران، معتبراً أن تطوير العلاقات مع إيران أمر بالغ الأهمية، ومعرباً عن ارتياحه لوقف إطلاق النار، ومعبّراً عن أمله في أن يؤدي متابعة المسار الدبلوماسي إلى إنهاء الحرب بشكل نهائي وإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

المصدر: قناة العالم